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06:33, 18 июля 2023Наука и техника

Составлен альтернативный список лучших видеоигр всех времен

Пользователь IGN составил математический список лучших видеоигр

Фото: ELLA DON / Unsplash

Пользователь IGN сформировал математический список лучших видеоигр, основанный на рейтингах других изданий. На топ обратил внимание портал DTF.

Опубликованный на сайте медиа альтернативный рейтинг собран на основе 80 списков лучших игр, составленных за последние 30 лет. Лучшей игрой всех времен пользователь под ником RuFiOoo определил эксклюзив Nintendo Switch The Legend of Zelda: Breath of the Wild. На второй позиции оказалась классическая игры Tetris, вышедшая для Game Boy, на третьей — PS-экслюзив The Last of Us.

Также в первую десятку попали The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Half-Life 2, Super Mario 64, The Legend of Zelda: A Link to the Past, «Ведьмак 3», Resident Evil 4 и Grand Theft Auto V.

Кроме того, автор объяснил методологию рейтинга. По его словам, игры получала дополнительные баллы, если попадала в первую десятку топа. Если список был составлен без ранжирования, то тайтлы получали средний рейтинг. Новые игры получали более высокие оценки: по словам RuFiOoo, вышедшим относительно недавно тайтлам сложнее попасть в рейтинг.

Ранее активисты Фонда истории видеоигр (VGHF) рассказали, что большая часть представленных до 2010 года видеоигр оказалась недоступна для геймеров. По словам специалистов, 87 процентов раритетных тайтлов нельзя приобрести легально.

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    Андрей Ставицкий
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