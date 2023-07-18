Врач рассказала о состоянии раненной при теракте на Крымском мосту девочки

Врач о раненной при теракте на Крымском мосту девочки: состояние пациентки стабильное

Состояние раненной при теракте на Крымском мосту девочки стабильное. Об этом рассказала РИА Новости главный врач Детской краевой клинической больницы в Краснодаре Елена Клещенко.

По словам главврача, состояние пациентки позволяет рассмотреть вопрос о ее переводе в федеральную клинику в Москве. «Сегодня этот вопрос будем рассматривать», — отметила Клещенко.

Помимо этого, на 18 июля запланирован осмотр девочки психологом, добавила она.

В ночь на 17 июля два беспилотных аппарата атаковали Крымский мост с ехавшими по нему автомобилями. В результате была повреждена одна из секций моста, двоих человек — родителей девочки — спасти не удалось. Следственный комитет России квалифицировал случившееся как теракт.

Ранее оказать помощь пострадавшему ребенку поручил президент России Владимир Путин. «Прошу у местных властей предоставить всю помощь ей и родственникам и взять вопрос на особый контроль», — сказал глава государства.