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19:21, 18 июля 2023Спорт

МОК объяснил процесс допуска россиян на Олимпиаду-2024

Бах заявил, что россияне могут не попасть на Олимпиаду-2024 в случае недопуска федерациями

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил процесс допуска российских спортсменов на Игры 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

Бах заявил, что международные федерации должны будут подтвердить статус нейтральных атлетов из России. В случае неполучения допуска от федерации, спортсмен не сможет участвовать в Олимпиаде. Глава МОК добавил, что также атлеты не попадут на Игры, если не пройдут квалификацию. Он подчеркнул, что комитет продолжает мониторить ситуацию.

Ранее 18 июля председатель оргкомитета Игр-2024 Тони Эстанге заявил, что решение по участию россиян примут не ранее сентября 2023 года. Он подчеркнул, что будет учитываться, получат ли спортсмены разрешение от спортивных федераций на участие в квалификационных соревнованиях.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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    Анастасия Борисова
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