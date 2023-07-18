От Кокорина отказались все клубы Италии

Sport24: от российского футболиста Александра Кокорина отказались все клубы Италии

Итальянские клубы, выступающие в Сериях А и Б, отказались подписывать контракт с российским нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, 32-летнего футболиста предлагали аутсайдерам Серии А и клубам Серии Б, однако итальянские команды не захотели платить форварду высокую зарплату. Отмечается, что Кокорин может продолжить карьеру в Израиле, на Кипре или в Турции, так как не намерен возвращаться в Россию.

17 июля Кокорин поучаствовал в матче «Фиорентины» впервые за 15 месяцев. Нападающий вышел на поле в товарищеской встрече основной команды «фиалок» против молодежной и отметился голевым пасом.

С августа 2022 года Кокорин на правах аренды играл за кипрский «Арис». По информации «Спорт-Экспресса», в команде остались довольны выступлением россиянина, однако не смогли выкупить его из-за высокой зарплаты. Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2024 года.