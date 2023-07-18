В Кремле рассказали о подготовке предложений по усилению защиты Крымского моста

Песков: предложения по усилению защищенности Крымского моста пока готовятся

Предложения по усилению защищенности Крымского моста пока готовятся. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По словам Пескова, в Кремле не сомневаются в причастности к теракту Украины. Это «с самого начала было понятно», отметил он.

В ночь на 17 июля Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотными аппаратами. В результате теракта пострадал один ребенок, родителей девочки спасти не удалось.

Ранее Минобороны России заявило об ударе возмездия по местам подготовки терактов на Украине. Военное ведомство сообщило о поражении объектов, где изготавливали безэкипажные катера, с помощью которых был осуществлен теракт.