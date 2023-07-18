Против Лондона ввели санкции из-за позиции по допуску россиян на турниры

Лондон не примет олимпийские квалификационные турниры из-за позиции по допуску россиян

Лондон не примет квалификационные турниры к Олимпийским играм-2024 в Париже. Об этом стало известно Inside the Games.

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривал Лондон в качестве кандидата на проведение отборочных турниров по брейкингу, скейтбордингу, скалолазанию и BMX. Против британской столицы были введены санкции из-за позиции по допуску российских атлетов. Правительство Великобритании требует от российских спортсменов подписывать декларацию о нейтралитете для участия в соревнованиях на территории страны.

В Великобритании заявили, что крайне разочарованы решением МОК. «Это особенно расстраивает британских спортсменов, которые лишаются преимущества поддержи своих болельщиков», — отметили Британской олимпийской ассоциации.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.