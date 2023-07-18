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13:28, 18 июля 2023Спорт

Сменившая гражданство дочь Тутберидзе выплатила средства за подготовку в России

Сменившие гражданство Дэвис и Смолкин выплатили ЦСП компенсацию за подготовку в России

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сменившая гражданство танцевальная пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин выплатили Центру спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) средства, затраченные на их подготовку. Об этом «Матч ТВ» сообщила пресс‑атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина.

«Представители пары внесли необходимую сумму, и федерация вчера перечислила эти деньги в ЦСП в полном соответствии с их запросом», — заявила она. Ермолина подтвердила, что все необходимые процедуры выполнены и вопрос можно считать закрытым.

5 мая главный тренер национальной сборной Елена Чайковская заявила, что исполком ФФККР одобрил смену спортивного гражданства Дэвис, дочери тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, и Смолкина, сына актера Бориса Смолкина. С сезона-2023/2024 они будут представлять Грузию.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в сезоне-2021/2022. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Сезон-2022/2023 спортсмены, живущие в США, пропускали.

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