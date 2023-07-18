«Интерфакс»: движение автобусов из Ростовской области в Крым возобновили

Движение автобусов из Ростовской области в Республику Крым было возобновлено. Об этом со ссылкой на представителя Министерства транспорта Ростовской области сообщает агентство «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, рейсовые автобусы по данному маршруту ездят через паромную переправу, а заказные пользуются альтернативным путем, который проходит по сухопутному коридору.

Днем ранее стало известно, что продажа билетов на автобусы из Ростова-на-Дону в Крым приостановлена после чрезвычайного происшествия на Крымском мосту. Представитель Минтранса Ростовской области подчеркнул, что она будет возобновлена после утверждения новой логистики.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля — одну из секций моста повредили два атаковавших конструкцию надводных беспилотника Украины. Позже вечером того же дня стало известно, что Керченская паромная переправа начала работать и для легковых автомобилей, помимо грузовых.