Россиянам решили упростить перелеты в популярную латиноамериканскую страну

Посол Родригес рассказал о планах открыть прямые рейсы из России в Перу

Российским туристам решили упростить перелеты в популярную латиноамериканскую страну Перу. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает ТАСС.

Посол Перу в России Хуан Хенаро дель Кампо Родригес уточнил, что планируется, в частности, открыть прямые рейсы в страну или же организовать перелеты через Доминиканскую Республику.

«Мы собираемся открыть с российскими авиалиниями новые маршруты из России в Перу или через Доминикану. Надеемся, что мы можем повысить туристический поток из России», — рассказал дипломат.

Ранее сообщалось, что Москва обсуждает безвизовый режим с шестью странами Латинской Америки. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил директор латиноамериканского департамента российского МИД Александр Щетинин. Как уточнил спикер, сейчас у России налажен безвиз с 27 странами континента из 33. Остается шесть государств, среди них Барбадос, Гаити, Багамы, Мексика, Сент-Люсия, Тобаго и Тринидад.