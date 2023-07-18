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11:12, 18 июля 2023Наука и техника

Списание российского «Петра Великого» опровергли

РИА Новости: крейсер «Петр Великий» не планируют списывать

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» не планируют списывать, корабль по-прежнему находится в боевом составе Северного флота. Об этом со ссылкой на источник во флоте сообщает РИА Новости.

«Никаких решений по крейсеру "Петр Великий" не принималось. Он выполняет задачи по предназначению в составе Северного флота», — опроверг распространившиеся сведения собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время на корабле проводится оценка объемов и стоимости предстоящих ремонтных работ.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Военно-морскому флоту России, заявил, что «Петр Великий» спишут после того, как в строй вернется модернизированный тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов».

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    Иван Потапов
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