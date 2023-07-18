Нидерланды отправят Украине отремонтированные М113

Министр обороны Нидерландов сообщила об отправке Украине отремонтированных БТР М113

Нидерланды намерены отправить Украине отремонтированные бронетранспортеры (БТР) М113. Об этом сообщила министр обороны королевства Кайса Олленгрен в Twitter.

Она указала, что Киев сможет использовать эти бронемашины для транспортировки личного состава. Кроме того, Олленгрен заявила, что Нидерланды сотрудничают по вопросу поставок бронемашин с Бельгией и Люксембургом.

Ранее стало известно, что Нидерланды предоставили Украине военную помощь на 1,9 миллиарда евро. В эту сумму входят оружие, боеприпасы, транспортные средства и суда, оборудование для разминирования, мосты, топливо, медикаменты и пайки, уточнила министр обороны королевства.

В июне сообщалось, что Бельгия передаст Украине партию списанных американских бронетранспортеров М-113 на 11 миллионов евро. Отмечалось, что бельгийская сторона примет участие в обучении украинских механиков-водителей на территории третьей страны.