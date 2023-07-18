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18:09, 18 июля 2023Мир

Нидерланды отправят Украине отремонтированные М113

Министр обороны Нидерландов сообщила об отправке Украине отремонтированных БТР М113

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Нидерланды намерены отправить Украине отремонтированные бронетранспортеры (БТР) М113. Об этом сообщила министр обороны королевства Кайса Олленгрен в Twitter.

Она указала, что Киев сможет использовать эти бронемашины для транспортировки личного состава. Кроме того, Олленгрен заявила, что Нидерланды сотрудничают по вопросу поставок бронемашин с Бельгией и Люксембургом.

Ранее стало известно, что Нидерланды предоставили Украине военную помощь на 1,9 миллиарда евро. В эту сумму входят оружие, боеприпасы, транспортные средства и суда, оборудование для разминирования, мосты, топливо, медикаменты и пайки, уточнила министр обороны королевства.

В июне сообщалось, что Бельгия передаст Украине партию списанных американских бронетранспортеров М-113 на 11 миллионов евро. Отмечалось, что бельгийская сторона примет участие в обучении украинских механиков-водителей на территории третьей страны.

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    Алина Гончарова
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