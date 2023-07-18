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11:19, 18 июля 2023Ценности

В сети появились фото беременной Рианны без ретуши

В сети появились фото беременной Рианны без ретуши на улице Лос-Анджелеса

Фото: Backgrid / Legion-media

В сети появились фото беременной барбадосской певицы Рианны без ретуши. Соответствующие снимки публикует издание DailyMail.

Папарацци сняли звезду на улице Лос-Анджелеса, когда она вышла за покупками со своим избранником, рэпером A$AP Rocky. На размещенных кадрах знаменитость была замечена в белом облегающем платье выше колена и босоножках на шпильке.

Свой образ артистка дополнила большой мешковатой сумкой на длинном ремешке, а также высоким пучком. В качестве аксессуаров она выбрала большие серьги-кольца и солнцезащитные очки. На опубликованных снимках видно, что в области бедер, рук и ног Рианны присутствуют небольшие неровности кожи.

Ранее в июле Рианна снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья. 35-летняя беременная звезда предстала в комплекте из бюстгальтера с подкладом и трусов на низкой посадке. Помимо этого, артистка примерила ярко-розовые туфли на высоком каблуке.

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    Екатерина Ештокина
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