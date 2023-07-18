Назван самый «сильный» паспорт в мире в 2023 году

Henley Passport Index: паспорт Сингапура стал самым «сильным» в мире в 2023 году

Паспорт Сингапура назван самым «сильным» в мире в 2023 году — документ предоставляет безвизовый доступ в 192 страны. Такие данные приводятся в рейтинге Henley Passport Index.

Второе место разделили паспорта Германии, Италии и Испании. Владельцы этих документов имеют право на безвизовый въезд в 190 стран. Третьими в рейтинге стали паспорта Японии, Австрии, Финляндии, Франции, Люксембурга, Южной Кореи и Швеции. Граждане этих государств могут свободно посетить 189 направлений.

Российский паспорт оказался на 49-й позиции — россиянам разрешен безвизовый въезд в 115 стран мира.

В 2022 году, согласно рейтингу канадской консалтинговой компании Arton Capital, самым «сильным» был назван паспорт ОАЭ. Второе место поделили между собой Германия, Швеция, Финляндия, Люксембург, Испания, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия, Швейцария и Южная Корея.