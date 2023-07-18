Офисные устройства заподозрили в краже личных данных

«Известия»: эксперт Савченко предупредил о копирующих личные данные офисных устройствах

Офисная техника может копировать и красть личные данные пользователей. Об этом сообщают «Известия».

Журналисты сослались на слова проректора по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталия Савченко. Эксперт отметил, что использование офисной техники может привести к утечке конфиденциальной информации. «Офисные устройства могут тайно копировать информацию, так как они обычно имеют встроенные жесткие диски или память, которые могут сохранять данные о печати, копировании и сканировании», — предупредил специалист.

Автор отметил, что офисная техника также может быть заражена вредоносными программами. Савченко рассказал, что непривычная активность устройства, неправильное отображение документов или обнаружение неизвестных файлов на диске должны вызвать у пользователя подозрения. «Однако без специального программного обеспечения или экспертной проверки трудно обнаружить такие действия», — заявил специалист.

Виталий Савченко призвал потребителей чаще обновлять ПО устройств, не использовать документы с конфиденциальной информацией и периодически удалять все данные на компьютере.

В середине июня журналисты газеты The Washington Post рассказали, что принтеры и сканеры могут тайно копировать проходящие через них документы. По их данным, производители офисной техники используют полученные данные в маркетинговых целях.