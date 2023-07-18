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23:20, 18 июля 2023Мир

Возможность поддержки Турцией идеи Украины о зерновой сделке без России оценили

Bloomberg: Турция не поддержит идею Украины о зерновой сделке без России из-за рисков

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Турция, скорее всего, не поддержит идею Украины о возобновлении зерновой сделки без России из-за рисков, которые несет данное решение. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как заявил агентству глава украинской сельскохозяйственной компании HarvEast Holding Дмитрий Скорняков, поддержка Анкары в данном вопросе является главной целью для Киева. Однако собеседники издания пояснили, что Турция не станет подвергать свои корабли опасности, а скорее всего сконцентрируется на «возобновлении сделки при участии России». «Это был бы слишком рискованный шаг для Турции, страна вряд ли станет ввязываться», — отмечает Bloomberg.

Представители бизнеса по морским грузоперевозкам заявили агентству, что после истечения срока зерновой сделки никто «в здравом уме» не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам.

17 июля стало известно о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, часть, касающаяся России, не выполнена до сих пор. Позже глава МИД России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом иные варианты поставок зерна.

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    Марина Совина
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