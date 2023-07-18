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21:03, 18 июля 2023Мир

США отреагировали на обвинения в причастности к атаке на Крымский мост

Госдепартамент заявил о непричастности США к атаке на Крымский мост

США не причастны к террористической атаке на Крымский мост. Так руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер отреагировал на обвинения в причастности Вашингтона к атаке моста украинскими беспилотниками, передает ТАСС.

«Это совершенно не соответствует действительности», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все решения об атаке на Крымский мост принимаются Киевом при непосредственном участии спецслужб США и Британии. «США и Британия осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой», — заключила она.

Теракт на Крымском мосту произошел 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали двумя украинскими беспилотниками примерно в 03:05.

При ЧП пострадала девочка-подросток, которая ехала вместе с родителями на отдых. В настоящее время она находится в больнице, ее родителей спасти не удалось.

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    Виктория Кондратьева
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