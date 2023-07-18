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13:25, 18 июля 2023Силовые структуры

Организация «Wild Salmon Center» признана в России нежелательной

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность американской НПО Wild Salmon Center

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в стране американской неправительственной организации (НПО) Wild Salmon Center (WSC). Об этом «Ленте.ру» сообщали в ведомстве.

Такое решение было принято по результатом проверки. Выяснилось, что организацию финансируют частные коммерческие и некоммерческие структуры, в том числе Google, а также американские правительственные структуры: министерство торговли США, министерство сельского хозяйства США, министерство внутренних дел США.

В прокуратуре уточнили, что официально целью организации является сохранение тихоокеанского лосося, однако на самом деле деятельность WSC направлена на сковывание экономического развития России. Например, организация предлагала создать на Дальнем Востоке особо охраняемые природные территории. Так они бы смогли ограничить рыбный промысел для российских промышленных компаний и ограничить газо- и нефтедобывающие отрасли в Сахалинской области в интересах иностранных неправительственных компаний и лиц, считают в ведомстве. Подобные проекты организация готовила и для Хабаровского края.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в стране международной неправительственной организации «World Wide Fund for Nature» («World Wildlife Fund», «WWF», «Всемирный фонд природы»), которая ранее была признана в стране иноагентом.

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    Екатерина Власова
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