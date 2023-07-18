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11:16, 18 июля 2023Россия

Врач оценил опасность побега россиян с сибирской язвой из больницы

Врач Малышев заявил о необходимости вернуть в больницу сбежавших с сибирской язвой россиян

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Четырех пациентов с сибирской язвой, которые сбежали из больницы, необходимо вернуть назад, чтобы продолжить лечение и следить за их состоянием. Об этом заявил бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев. В беседе с «Лентой.ру» он оценил опасность побега россиян.

Врач предположил, что пациенты переносят кожную форму заболевания. По его словам, при других формах им вряд ли удалось бы сбежать — на это не было бы сил. Однозначно ответить на вопрос о заразности беглецов инфекционист затруднился. «Для этого я должен знать очень много факторов: какой день, начали ли их лечить, в какой дозе», — отметил врач.

Сбежавших пациентов собеседник «Ленты.ру» охарактеризовал как безответственных. Он также сообщил о возможном ухудшении состояния россиян в связи с отказом от лечения. «Ни о себе не думают, ни об окружающих. Форма у них, может, и кожная, а из-за того, что бегают, может и генерализация быть, когда уже не кожная, а поражаются внутренние органы», — сказал Малышев.

Он также обратил внимание, что заразиться после употребления в пищу лошади россияне могли в случае, если перед убоем животное не прошло ветеринарный осмотр. А также если мужчины ели дохлятину.

Ранее стало известно, что четыре пациента с сибирской язвой, которые проходили лечение в Республиканской больнице Кызыла (Тыва), самовольно ушли из медучреждения и пропали.

По последним данным, в Туве выявили пять случаев заражения, в регионе вакцинировали свыше 150 человек. Все заболевшие ели мясо больной лошади.

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    Екатерина Смирная
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