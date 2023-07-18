МИД России назвал условие возвращения в зерновую сделку

Захарова: возвращение России в зерновую сделку возможно только по конкретным результатам

Россия не верит обещаниям Запада и ООН по зерновой сделке и вернется в нее только после достижения конкретных результатов. Условие возвращения российской стороны в черноморскую инициативу назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Дипломат отметила, что Москва дала все возможности генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, была готова вместе с ним работать и делала все возможное для разблокировки ситуации.

«Больше на заверения, обещания и какие-то вброшенные инициативы в последний момент, лишь бы только мы сказали "да", мы не пойдем. Только конкретные результаты», — заявила она.

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Он отметил, что часть, касающаяся России в этой черноморской инициативе, не выполнена до сих пор.

В МИД России заявили, что гарантии безопасности в Черном море будут отозваны из-за окончания зерновой сделки, в северо-западной акватории будет восстановлен режим временно опасного района, а Совместный координационный центр в Стамбуле будет расформирован.