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10:28, 18 июля 2023Мир

В Турции заявили о продолжении диалога с Западом по зерновой сделке

Турция продолжит диалог с Западом по устранению препятствий для продления зерновой сделки

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турция продолжит диалог с Западом по устранению препятствий для продления зерновой сделки, чтобы избежать продовольственного кризиса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Анкаре.

«Господин президент Реджеп Тайип Эрдоган вчера уже заявил, что наши усилия продолжатся. Необходимо устранить все препятствия, чтобы зерновая сделка продолжила свою работу во избежание продовольственного кризиса в нуждающихся странах», — отметил он.

По словам источника, в Анкаре надеются на подвижки в этом вопросе в ходе переговоров с западными странами.

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Он отметил, что часть, касающаяся России в этой черноморской инициативе, не выполнена до сих пор.

В МИД России заявили, что гарантии безопасности в Черном море будут отозваны из-за окончания зерновой сделки, в северо-западной акватории будет восстановлен режим временно опасного района, а Совместный координационный центр в Стамбуле будет расформирован.

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    Семен Александров
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