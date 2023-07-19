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19:26, 19 июля 2023Наука и техника

На сирийском рынке нашли «Черный шершень» в 39 раз дешевле поставляемых Украине

Поставляемый Украине микробеспилотник «Черный шершень» нашли на сирийском рынке

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

На сирийском рынке в Идлибе нашли микробеспилотник Black Hornet Nano «Черный шершень». На объявление обратил внимание Telegram-канал «Рыбарь».

Продавец Борз Аль Шишани запросил за миниатюрный БПЛА пять тысяч долларов — это в 39 раз меньше, чем готова заплатить американская компания Teledyne FLIR, чтобы поставить эти дроны Украине.

Ранее сообщалось, что бойцы второй бригады специального назначения Вооруженных сил России захватили комплекс с микробеспилотниками PD-100 Black Hornet Nano у Вооруженных сил Украины. Военные находились в засаде, которую обнаружил и уничтожил российский спецназ.

Микробеспилотник PD-100 Black Hornet Nano считается самым миниатюрным военным дроном в мире. Аппарат весом около 18 граммов получил две камеры. Продолжительность полета беспилотника, который развивает скорость до пяти метров в секунду, составляет 25 минут.

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    Варвара Кошечкина
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