Минобороны показало кадры ночного удара по военным объектам на Украине

Минобороны опубликовало видео ночного удара по военным объектам на Украине

Минобороны России показало кадры ночного удара по военным объектам на Украине. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне спецоперации.

На кадрах видно, как российские военные запускают снаряды из высокоточного оружия.

Как рассказал генерал-лейтенант Игорь Конашенков, групповой удар оружием морского и воздушного базирования был нанесен по объектам военно-промышленного комплекса и складам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе, а также по авиабазе Канатово. По его словам, все назначенные объекты поражены, а цель удара достигнута.

Накануне Минобороны опубликовало кадры ударов возмездия по объектам на Украине, где готовились террористические атаки на Россию. В частности, был поражен судоремонтный завод в Одессе, в цехах которого собирались надводные дроны. Кроме того, были уничтожены хранилища топлива в районе Николаева и Одессы общим объемом около 70 тысяч тонн.