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15:32, 19 июля 2023Россия

Минобороны показало кадры ночного удара по военным объектам на Украине

Минобороны опубликовало видео ночного удара по военным объектам на Украине
СюжетРакетные удары по Украине:

Минобороны России показало кадры ночного удара по военным объектам на Украине. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне спецоперации.

На кадрах видно, как российские военные запускают снаряды из высокоточного оружия.

Как рассказал генерал-лейтенант Игорь Конашенков, групповой удар оружием морского и воздушного базирования был нанесен по объектам военно-промышленного комплекса и складам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе, а также по авиабазе Канатово. По его словам, все назначенные объекты поражены, а цель удара достигнута.

Накануне Минобороны опубликовало кадры ударов возмездия по объектам на Украине, где готовились террористические атаки на Россию. В частности, был поражен судоремонтный завод в Одессе, в цехах которого собирались надводные дроны. Кроме того, были уничтожены хранилища топлива в районе Николаева и Одессы общим объемом около 70 тысяч тонн.

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    Сергей Истомин
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