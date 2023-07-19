Ким Кардашьян показала тело в откровенном наряде

Телезвезда Ким Кардашьян показала тело в купальнике с маленькими треугольными чашками

Телезвезда Ким Кардашьян показала подтянутое тело в откровенном наряде. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость продемонстрировала на фоне бассейна фигуру в купальнике, который состоял из бюстгальтера с черными треугольными чашками маленького размера и маленьких плавок серебристого оттенка. При этом на снимках видно, что верх наряда частично оголяет пышную грудь звезды.

Кардашьян распустила длинные влажные волосы и отказалась от макияжа и аксессуаров. «Чтобы что-то получить, надо рискнуть», — подписала она пост.

Подписчики оценили снимки телезвезды в комментариях. «Ким заставляет меня стремиться к своей мечте и стать лучшей версией себя», «Поразительно», «Я бы рискнул всем, Кимберли», — написали они.

Ранее Ким Кардашьян заподозрили в романе с футболистом Томом Брэди. Знаменитости вместе посетили вечеринку бизнесмена Майкла Рубина.