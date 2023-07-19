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18:17, 19 июля 2023Россия

Следующие в украинские порты суда станут считаться военными объектами

МО РФ: с 20 июля все следующие в украинские порты суда будут считаться военными объектами

Фото: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / Reuters

С 20 июля 2023 года все следующие в украинские порты суда станут считаться военными объектами — перевозчиками грузов военного назначения. Об этом заявили в Министерстве обороны России, сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

В Минобороны уточнили, что страны, под чьим флагом будут перемещаться в Черном море эти суда, автоматически станут сторонами конфликта.

Такое решение в оборонном ведомстве объяснили прекращением действия зерновой сделки и сворачиванием морского гуманитарного коридора.

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Зерновая сделка — соглашение по экспорту продовольствия с территории Украины, предполагавшее вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. В рамках соглашения Россия взяла на себя обязательства не атаковать эти порты и украинские корабли, сопровождающие транспортные суда.

Документ был подписан Турцией, Россией, Украиной и ООН 22 июля 2022 года в Стамбуле. 17 июля, после атаки на Крымский мост, российская сторона сообщила о выходе из соглашения.

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    Марк Леонов
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