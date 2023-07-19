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20:46, 19 июля 2023Экономика

В России предложили снизить налог на сверхприбыль для некоторых компаний

Налог на сверхприбыль для модернизировавших производство компаний предложили снизить

В России предложили снизить налог на сверхприбыль для компаний, которые модернизировали производство в 2021-2022 годах. Поправки в соответствующий законопроект опубликованы на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

19 июля Госдума приняла законопроект о чрезвычайном налоге на сверхприбыль (windfall tax) во втором чтении. Размер ставки налога составит десять процентов от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над прибылью за 2018–2019 годы, или пять процентов, если налог уплатят в октябре-ноябре 2023 года.

В правительстве предложили льготу для компаний, чьи инвестиции в 2021-2022 годах росли быстрее прибыли. По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, таким предприятиям ограничат максимальный налог в размере половины от налоговой базы 2022 года.

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Ранее от уплаты налога на сверхприбыль освободили компании малого и среднего бизнеса, плательщики единого сельскохозяйственного налога, а также организации из нефтегазового сектора и добычи угля. Также правительство исключило из списка плательщиков windfall tax кредитные и некредитные финансовые организации, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, застройщиков, работающих с эскроу-счетами, а также компании, которые не имели выручки от реализации в 2018 и 2019 годах.

Согласно актуальной редакции законопроекта, налог на сверхприбыль затронет порядка трех процентов российских компаний (2500 штук). Среди крупнейших плательщиков— добывающие компании (20 процентов), производители удобрений (19 процентов), металлурги (13 процентов), представители сферы торговли (12 процентов) и банки (9 процентов).

Самые большие суммы налога на сверхприбыль заплатят российские электроэнергетические компании — они отдадут в бюджет около 25 миллиардов рублей. При этом в правительстве обсуждают возможность выведения большей части энергокомпаний из-под налога, так как отрасль в целом не является сверхприбыльной, в то же время сейчас компании выполняют дорогостоящие обязательства по модернизации старых ТЭС.

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    Вячеслав Агапов
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