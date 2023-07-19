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15:33, 19 июля 2023Экономика

В России захотели снова регулярно проверять бизнес

Глава МЧС Куренков предложил возобновить регулярные проверки безопасности предприятий

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Глава МЧС России Александр Куренков выступает с поддержкой возобновления проверок безопасности предприятий. Об этом он сообщил в ходе заседания Совета Федерации.

Речь идет, в том числе, о регулярных проверках пожарной безопасности, которые в МЧС хотели бы ввести снова. «Доверяй, но проверяй. Без проверок мы результата не добьемся», — цитирует Куренкова «Коммерсант».

Он добавил, что МЧС не собирается «кошмарить бизнес», а лишь хочет сделать так, чтобы «безопасность, в том числе противопожарная и любая другая, была модной». Помочь в этом глава службы призвал сенаторов и российское правительство.

В настоящее время в России действует мораторий на регулярные проверки бизнеса и предприятий. Его ввели в марте 2022 года для снижения нагрузки на бизнес в условиях санкций, продлив впоследствии на весь 2023 года. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что в ближайшие восемь лет такие проверки будут проводиться только на объектах высокого и чрезвычайно высокого риска. По его словам, такой шаг позволит как снизить административную нагрузку на предприятия, так и улучшить деловой климат в стране.

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    Мария Черкасова
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