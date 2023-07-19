Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:28, 19 июля 2023Бывший СССР

Стало известно об истощении украинской системы ПВО на фоне ударов по Одессе

Корреспондент WSJ Трофимов заявил об истощении украинской ПВО после ударов по Одессе
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Главный корреспондент The Wall Street Journal (WSJ) по международной повестке Ярослав Трофимов после массированного удара России по Одессе заявил, что украинская система противовоздушной обороны истощается. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, работа ПВО Украины во время удара «свидетельствует об истощении ее средств противовоздушной обороны».

19 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска нанесли массированный удар по объектам украинской армии в Одессе. Он уточнил, что целями являлись объекты военно-промышленного комплекса и склады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее украинский президент Владимир Зеленский дал поручение усилить защиту портов Одессы после ночных ударов по ним. До этого мэр города Геннадий Труханов заявил, что считает прошедшую ночь «одной из страшнейших» с начала специальной военной операции на Украине. По его словам, город атаковали ракеты и ударные беспилотники.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский потребовал новые системы ПВО для защиты Одессы

    Стилист назвала подходящие всем россиянкам цвета в одежде

    Новейший российский самолет решили переделать под другой двигатель

    Москве предрекли нестабильный август

    В Москве детского тренера-педофила приговорили к 21 году строгого режима

    Слуховые аппараты сократили риск деменции

    Спикера ВСУ поймали на признании в ударе Украины по полигону в Крыму

    Госдума ограничила выезд за границу одной категории россиян

    Госдума приняла закон о праве Росгвардии на вооружение военной техникой

    Путин поработал грузчиком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости