Стало известно об истощении украинской системы ПВО на фоне ударов по Одессе

Корреспондент WSJ Трофимов заявил об истощении украинской ПВО после ударов по Одессе

Главный корреспондент The Wall Street Journal (WSJ) по международной повестке Ярослав Трофимов после массированного удара России по Одессе заявил, что украинская система противовоздушной обороны истощается. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, работа ПВО Украины во время удара «свидетельствует об истощении ее средств противовоздушной обороны».

19 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска нанесли массированный удар по объектам украинской армии в Одессе. Он уточнил, что целями являлись объекты военно-промышленного комплекса и склады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее украинский президент Владимир Зеленский дал поручение усилить защиту портов Одессы после ночных ударов по ним. До этого мэр города Геннадий Труханов заявил, что считает прошедшую ночь «одной из страшнейших» с начала специальной военной операции на Украине. По его словам, город атаковали ракеты и ударные беспилотники.

