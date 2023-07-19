Ряд европейских стран попросил ЕС продлить запрет на ввоз украинского зерна

Польша и ряд стран Восточной Европы попросили продлить запрет на ввоз украинского зерна

Ряд стран Восточной Европы — Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия — выступили за продление запрета на ввоз украинского зерна до конца 2023 года. Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, сообщает Reuters.

Отмечается, что в подписанной декларации о запрете на ввоз сохраняется разрешение к транзиту украинской сельхозпродукции.

«На нашей встрече мы подписали общую позицию пяти стран, касающуюся в первую очередь продления запрета ввоза четырех видов зерна. Ограничения, которые ввела Европейская комиссия в отношении этих четырех видов зерна, принесли неожиданно положительный эффект. Наша общая позиция состоит в том, чтобы продолжить этот запрет хотя бы до конца года», — резюмировал Телус.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал инициативу и заявил, что Польша самостоятельно запретит ввоз зерна с Украины, если Еврокомиссия не продлит соответствующий запрет. «Мы будем тверды, будем решительно, и мы точно будем защищать польского фермера», — пообещал политик.

В начале июня сообщалось, что ЕС продлил ограничения на ввоз украинского зерна в ряд стран ЕС до 15 сентября. Соответствующие меры распространяются на Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.