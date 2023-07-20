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09:18, 20 июля 2023Мир

Большинство американцев не поддержали отправку кассетных боеприпасов на Украину

The Hill: большинство граждан США выступили против отправки кассетных боеприпасов Украине

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Большинство опрошенных граждан США выступили против отправки кассетных боеприпасов на Украину. Об этом пишет американская газета The Hill со ссылкой на данные социологического опроса Квиннипэкского университета.

Отмечается, что 51 процент респондентов не поддержали соответствующее решение администрации президента США Джо Байдена, тогда как 39 процентов его одобрили, даже несмотря на упомянутую в опросе ремарку правозащитников о потенциальных рисках применения такого рода оружия для гражданского населения.

Ранее Совет Федерации на заседании обратился к парламентам мира и международным организациям в связи с поставками кассетных боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ).

До этого в администрации Байдена отмечали, что откладывали решение о передаче кассетных боеприпасов из-за рисков для мирных жителей.

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    Глеб Бажуткин
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