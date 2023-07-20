Иосиф Пригожин назвал санкции Канады шоу

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новые санкции Канады, сравнив их с «Домом-2»

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новый санкционный список Канады, в который он был внесен. Его слова приводят РИА Новости.

Пригожин заявил, что современная политическая система напоминает ему реалити-шоу «Дом-2». «Канада не понимает, что еще нужно сделать: пошуметь, кого-то наказать. Нет никаких проблем в мире, кроме как выяснять отношения с людьми, имеющими отношение к творчеству. Они цепляют медийных людей, чтобы сделать как можно громче то действие, которое они совершают», — сказал муж певицы Валерии.

В четверг, 20 июля, стало известно, что правительство Канады ввело санкции в отношении сразу нескольких российских деятелей культуры. В список, в частности, вошли актеры Иван Охлобыстин и Дмитрий Харатьян, постановщик Никита Михалков, музыканты Юлия Чичерина и Филипп Киркоров, певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, и другие. Кроме них под санкции попали продюсер Иосиф Пригожин, певица Валерия, рэпер Тимати и ряд других артистов.