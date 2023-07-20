Названа самая популярная линейка iPhone

CIRP: iPhone 14 стала самой популярной линейкой смартфонов Apple с долей 79 процентов

Специалисты CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) зафиксировали взрывную популярность смартфонов Apple нового поколения. Об этом сообщается в отчете на сайте фирмы.

Последние несколько лет аналитики компании подсчитывают долю продаж в США той или иной линейки смартфонов Apple. По словам экспертов, обычно на долю новых смартфонов американского бренда приходится около 70 процентов — остальная доля продаж принадлежит более старым моделям. В июне авторы зафиксировали, что устройства серии iPhone 14 получили рекордную долю на рынке — 79 процентов.

Самым популярным новым гаджетом Apple назвали iPhone 14, который получил долю 24 процента. Ниже расположились iPhone 14 Pro Max — 22 процента, iPhone 14 Pro — 21 процент, iPhone 14 Plus — 12 процентов. Авторы отметили, что новые девайсы Apple стали самыми востребованными за последние годы. Однако рекорд принадлежит аппаратам линейки iPhone 7, которые в моменте имели долю в 81 процент.

Авторы отчета объяснили популярность актуальных устройств Apple стремлением потребителей приобрести качественную модель сейчас и не менять ее ближайшие несколько лет. Также высоким продажам телефонов серии iPhone 14 способствовали выгодные рассрочки и тарифные планы сотовых операторов.

Ранее специалисты Canalys предсказали восстановление мирового рынка смартфонов. Это связали с распродажами старых устройств и возросшими инвестициями производителей.