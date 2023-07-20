Возможность выполнения Западом условий России по зерновой сделке оценили

Политолог Блохин усомнился, что Запад выполнит условия России по зерновой сделке

Сейчас вопрос о возобновлении зерновой сделки зависит от действий Запада, однако западные страны вряд ли пойдут на условия России для восстановления соглашения. Об этом «Ленте.ру» заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Это даже не условия России, а обязательства, которые были зафиксированы в меморандуме. Сейчас все зависит только от Запада, Россия готова вернуться в сделку только при условии, если Запад будет выполнять условие: выводить наш сельскохозяйственный сектор, часть банков из санкции. Мяч на стороне Западе», — сказал специалист.

Россия за этот год получили только ущерб от этой сделки, и игра была только в одни ворота Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог

При этом Блохин усомнился в возможности того, что Запад удовлетворит ожидания Москвы относительно зерновой сделки.

«Мы с нашей стороны хотели за счет этой зерновой сделки начать с Западом диалог, чтобы он стал импульсом для переговоров дальнейших и нормализации отношения по большому спектру вопросов. Запад это воспринимал как слабину России и хотел еще больше давить, обвинить Россию в голоде в африканских странах, использовал эту сделку для шантажа», — уточнил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что у ООН еще есть время для выполнения меморандума с Москвой по вывозу российского зерна и удобрений. Захарова также назвала условие для возвращения России к обсуждению зерновой сделки. По ее словам, это может произойти, если «будут конкретные результаты» по выполнению меморандума.

«У ООН есть еще три месяца для возможности реализации [меморандума], достижения конкретных результатов. Поэтому надо сейчас не к микрофонам бегать Секретариату ООН, а употребить эти три месяца для достижения конкретных результатов», — сказала дипломат.

17 июля стало известно о прекращении договоренностей по черноморской зерновой инициативе. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, часть, касающаяся России, не выполнена до сих пор.

Зерновая сделка — соглашение по экспорту продовольствия с территории Украины, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. В рамках соглашения Россия взяла на себя обязательства не атаковать эти порты и украинские корабли, сопровождающие транспортные суда. Документ подписан Турцией, Россией, Украиной и ООН 22 июля 2022 года в Стамбуле. Срок его действия — 120 дней с момента вступления в силу — был продлен несколько раз, однако 17 июля российская сторона сообщила о выходе из соглашения.