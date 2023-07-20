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22:49, 20 июля 2023Мир

Белый дом обвинил Россию в установке дополнительных мин в Черном море

Белый дом заявил, что Россия установила дополнительные мины в Черном море

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Россия установила дополнительные морские мины в Черном море, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель офиса президента США Джо Байдена обвинил Россию и не привел никаких доказательств. Пресс-секретарь напомнил об ударах российской армии по украинским портам. Кирби уточнил, что американская сторона обладает дополнительной информацией. «Российские военные могут расширить перечень целей, включив туда (дополнительные) зерновые объекты Украины, в том числе атаковать гражданские суда в Черном море», — указал он.

Ранее США отказались рассматривать возможность блокады Черного моря в свете зерновой сделки. Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с просьбой продлить зерновую сделку как можно скорее.

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    Марина Совина
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