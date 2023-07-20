В сборной России высказались об условиях допуска гимнастов к турнирам

Родионенко заявила, что российские гимнасты никогда не подпишут политические декларации

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась об условиях допуска команды к международным турнирам. Ее слова приводит ТАСС.

«С наших спортсменов не должны требовать подписания политических деклараций, на такое мы никогда не пойдем», — заявила Родионенко. При этом она отметила, что не видит смысла давать однозначную оценку решению исполкома Международной федерации гимнастики (FIG), пока в организации не выработают четкие критерии допуска россиян на соревнования.

Ранее 19 июля FIG объявила о допуске российских гимнастов на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Для выступления на турнирах спортсмены должны подать индивидуальную заявку и получить одобрение FIG.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.