Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Манчестер Юнайтед
1:0
Завершен
Лион
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Ференцварош
0:3
Завершен
КИ Клаксвик
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо Тб
1:2
Завершен
Астана
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Карлсруэ
2:4
Завершен
Ливерпуль
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Бетис
1:3
Завершен
Монако
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
10:51, 20 июля 2023Спорт

В сборной России высказались об условиях допуска гимнастов к турнирам

Родионенко заявила, что российские гимнасты никогда не подпишут политические декларации

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась об условиях допуска команды к международным турнирам. Ее слова приводит ТАСС.

«С наших спортсменов не должны требовать подписания политических деклараций, на такое мы никогда не пойдем», — заявила Родионенко. При этом она отметила, что не видит смысла давать однозначную оценку решению исполкома Международной федерации гимнастики (FIG), пока в организации не выработают четкие критерии допуска россиян на соревнования.

Ранее 19 июля FIG объявила о допуске российских гимнастов на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Для выступления на турнирах спортсмены должны подать индивидуальную заявку и получить одобрение FIG.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС ответил на заявление России об иностранных кораблях в Черном море

    Комитет Госдумы одобрил штрафы за несообщение в военкомат новых данных

    22-летнего дагестанца вывезли в лес и жестоко избили из-за общения с девушкой

    Комитет Госдумы одобрил увеличение штрафа за неявку в военкомат

    Иностранец избил российского полицейского и попал в СИЗО

    В России начнут наказывать за неподключение к суверенному интернету

    Россияне заявили о непонимании важных для планеты терминов

    В сборной России высказались об условиях допуска гимнастов к турнирам

    В Москве начнут строить больше домов по программе реновации

    Стали известны подробности убийства 11-летнего подростка в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости