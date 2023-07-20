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06:02, 20 июля 2023Мир

В США раскрыли новую стратегию Запада по вооружению Украины

Обозреватель Politico Маклири: стратегия Запада по вооружению Украины изменилась
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: U.S. Army / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский журналист Пол Маклири заявил, что стратегия Запада по вооружению Украины переходит от передачи военной техники к ее ремонту. Об этом обозреватель написал в своей статье для издания Politico.

Журналист отметил, что Киев накопил «ошеломляющий и разнообразный арсенал техники», который нуждается в качественном обслуживании.

Маклири в статье сослался на высокопоставленного представителя Пентагона, который подтвердил, что акцент Запада в этом вопросе значительно сместился в сторону ремонта вооружения.

По словам обозревателя, вопрос починки выведенной из строя техники на Украине становится особенно острым на фоне «тяжелого» контрнаступления ВСУ.

19 июля администрация президента США объявила о новом пакете помощи Украине на сумму 1,3 миллиарда долларов. Уточнялось, что Вашингтон в рамках следующего транша поставит Киеву четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS, боевые беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade и артиллерийские снаряды.

Кроме того, палата представителей Конгресса США отклонила предложенные в проект Закона о национальной обороне на 2024 финансовый год поправки о снижении и блокировке будущей военной помощи Киеву.

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    Марина Совина
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