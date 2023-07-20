Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:18, 20 июля 2023Бывший СССР

Российские артиллеристы уничтожили две БМП Украины на артемовском направлении

Минобороны: артиллеристы ВДВ уничтожили две БМП Украины на артемовском направлении

Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com

Артиллеристы ВДВ уничтожили две боевые машины пехоты (БМП) Украины на артемовском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Расчетом беспилотных летательных аппаратов коптерного типа одного из соединений ВДВ было обнаружено две единицы боевой машины пехоты противника, пытавшихся доставить к линии боевого соприкосновения личный состав», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что были уничтожены две украинские боевые бронированные машины, которые пытались после высадки пехоты отойти в тыл своих подразделений.

19 июля в Минобороны сообщили, что на купянском направлении российские войска продвинулись более чем на километр в глубину и до двух километров по фронту. Помимо этого, за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 в небе над Харьковской областью.

В этот же день ВС России нанесли удар по украинской авиабазе Канатово в Кировоградской области с помощью высокоточного оружия морского и воздушного базирования.

18 июля российские войска отразили две атаки Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Противник попытался перейти в наступление в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Макеевка Луганской народной республики.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Северо-Крымский канал перестала поступать вода из Каховского водохранилища

    В США раскрыли новую стратегию Запада по вооружению Украины

    В Германии захотели ввести сиесту из-за жары

    Блогерша придумала оригинальный способ поймать мужа на измене

    Япония нарастила импорт российских зерновых более чем в пять раз

    Ирак осудил поджог посольства Швеции в Багдаде

    В Китае предрекли Украине скорый конец из-за действий Запада

    Россиянин побывал в Новой Зеландии и назвал местных женщин «матерыми мужиками»

    Российские артиллеристы уничтожили две БМП Украины на артемовском направлении

    Российские войска пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости