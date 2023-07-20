Российские артиллеристы уничтожили две БМП Украины на артемовском направлении

Минобороны: артиллеристы ВДВ уничтожили две БМП Украины на артемовском направлении

Артиллеристы ВДВ уничтожили две боевые машины пехоты (БМП) Украины на артемовском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Расчетом беспилотных летательных аппаратов коптерного типа одного из соединений ВДВ было обнаружено две единицы боевой машины пехоты противника, пытавшихся доставить к линии боевого соприкосновения личный состав», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что были уничтожены две украинские боевые бронированные машины, которые пытались после высадки пехоты отойти в тыл своих подразделений.

19 июля в Минобороны сообщили, что на купянском направлении российские войска продвинулись более чем на километр в глубину и до двух километров по фронту. Помимо этого, за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 в небе над Харьковской областью.

В этот же день ВС России нанесли удар по украинской авиабазе Канатово в Кировоградской области с помощью высокоточного оружия морского и воздушного базирования.

18 июля российские войска отразили две атаки Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Противник попытался перейти в наступление в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Макеевка Луганской народной республики.