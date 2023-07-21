Пытавшегося поджечь Мавзолей на Красной площади мужчину арестовали

Суд в Москве арестовал пытавшегося поджечь Мавзолей на Красной площади мужчину на 2 месяца

Таганский суд Москвы в четверг, 20 июля, арестовал Константина Старчукова, которого задержали с коктейлем Молотова на Красной площади. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Задержанный арестован на два месяца, до 18 сентября.

Инцидент произошел в ночь на 18 июля. Мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, пришел на Красную площадь и бросил бутылку с зажигательной смесью в мавзолей, однако попал в ограждение. В результате возгорания не произошло. После на него завели уголовное дело.