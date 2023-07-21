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13:16, 21 июля 2023Экономика

Продавцов Lada начали тайно проверять

В «АвтоВАЗе» рассказали о проведении тайных проверок дилеров на предмет завышения цен

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Компания «АвтоВАЗ» проводит регулярные проверки своих официальных дилерских центров на предмет завышения предельных цен. Соответствующие процедуры носят в том числе тайный характер, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя автоконцерна.

В мае 2023 года компания установила предельные цены на продажу автомобилей Lada в российской дилерской сети. Президент концерна Максим Соколов утверждал, что завышение стоимости будет жестко контролироваться, а нарушителям будет грозить в том числе расторжение контракта.

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При этом первые выявленные случаи превышения предельных цен были зафиксированы в июле. Тогда «АвтоВАЗ» применил коммерческие санкции к трем дилерским центрам в Москве, включая «Автогермес», «Торгмаш» и «Техинком». Речь шла о завышение цен на Lada Vesta NG. При этом в компании не стали раскрывать, какие именно меры применили к нарушителям.

В конце февраля «АвтоВАЗ» анонсировал повышение цен с марта примерно на два процента. Максим Соколов отметил, что повышение будет гораздо меньше уровня годовой инфляции в России. При этом отпускные цены, по которым концерн отдает машины дилерам, не поднимались с марта 2022 года.

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    Анатолий Акулов
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