Прохожий отобрал у бездомной собаки пакет с новорожденной девочкой

Arab News: в Ливане прохожий нашел новорожденную девочку на улице в пакете для мусора

В городе Триполи, Ливан, прохожий обнаружил покрытую синяками новорожденную девочку в пакете для мусора. Об этом сообщает Arab News.

Пакет с младенцем несла в зубах по улице бездомная собака. Мужчине удалось отобрать мешок у животного, после чего он сообщил о произошедшем властям. Новорожденную девочку доставили в больницу. Врачи установили, что девочке всего несколько часов от роду. Ее состояние назвали тяжелым, но стабильным. Когда девочка поправится, ее отправят в детский дом, если никто не решит удочерить ее.

По словам местного журналиста Хасана Рифи, за свою карьеру он никогда не сталкивался с таким шокирующим инцидентом. «Обычно, когда кто-то хочет отказаться от своего ребенка, он оставляет его перед детским домом или полицейским отделением», — говорит он. Журналист добавил, что девочку нашли в нежилом районе.

В данный момент полиция пытается установить личности родителей, избавившихся от ребенка.

Ранее сообщалось, что житель Китая спас четырехлетнего соседского мальчика от падения с балкона 14-го этажа, рискуя собственной жизнью. Мужчина, его семья, сотрудники управляющей компании и пожилая соседка, оказавшие помощь, были награждены местными властями за храбрость.