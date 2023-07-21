В Афганистане рассказали о требованиях к салонам красоты

Телеканал TOLO опубликовал требования к салонам красоты в Афганистане

Телеканал TOLO News опубликовал список рекомендаций правительства движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России), за невыполнение которых в Афганистане закрыли салоны красоты.

Перечень требований отправили салонам красоты четыре месяца назад, однако их не выполнили. В копии инструкции, которую получил телеканал, содержатся следующие указания: перед нанесением макияжа женщинам следует совершить омовение, место для которого должно быть оборудовано в каждом салоне красоты. Кроме того, косметические средства не должны вызывать перерыва в ритуалах омовения.

При этом женщины-визажисты обязаны совершать молитву во время намаза и носить традиционный хиджаб. В салонах также запрещено присутствие мужчин и установка камер видеонаблюдения.

«В течение нескольких месяцев мы разрешали им работать в любых условиях, но поскольку предписания, изложенные в письме, не выполнялись, салоны были закрыты», — объяснил представитель министерства Мохаммад Акиф Махаджар.

Ранее талибы закрыли все салоны красоты в Афганистане. Пресс-секретарь Министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока Акиф Мохаджер объяснил, что эта мера направлена на заботу о семейном бюджете афганцев.