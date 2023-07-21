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14:46, 21 июля 2023Ценности

Блогерша показала способ быстро очистить ювелирные украшения в домашних условиях

TikTok-блогерша Шарлотта посоветовала очищать серебряные украшения с помощью зубной пасты

Кадр: @second.life.studio / Tiktok

Блогерша Шарлотта (фамилия неизвестна) показала способ быстро очистить ювелирные украшения в домашних условиях. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 84 тысячи подписчиков.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом @second.life.studio продемонстрировала серебряный кулон в виде акулы, заявив, что вернуть былой блеск изделию поможет зубная паста. «Если украшения окисляются, особенно серебряные, вы можете покрыть их зубной пастой, оставить примерно на 24 часа, смыть, и тогда они снова приобретут былой вид», — заключила она.

Подписчики оценили рекомендацию юзерши в комментариях под постом. «Это буквально изменило мою жизнь», «Я побежала в ванную за зубной пастой», «Я так чищу серебро годами, действительно работает», — написали они.

В ноябре 2022 года блогерша @greekcookingeveryday раскрыла простой способ очистить стиральную машину от накипи. По словам женщины, справиться с указанной проблемой, которая ухудшает состояние устройства и провоцирует неприятный запах от одежды, поможет лимон.

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    Екатерина Ештокина
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