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09:40, 21 июля 2023Россия

В Петербурге избили 63-летнего судью в шахматном клубе

«Фонтанка»: 63-летнего судью избили в шахматном клубе «Петровская ладья» в Петербурге

Фото: Unsplash

В Санкт-Петербурге жестоко избили 63-летнего судью турниров в шахматном клубе «Петровская ладья» на улице Чайковского. Об этом сообщил «Фонтанке» источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, мужчину забрали на машине скорой помощи рано утром 21 июля. Врачи Мариинской больницы диагностировали у него многочисленные травмы головы и лица, в том числе резаные раны уха и носа.

Состояние шахматного судью оценивается как тяжелое. Сотрудники полиции начали проводить проверку.

В июне сообщалось, что под Петербургом пьяный 57-летний мужчина избил пенсионерку за отказ познакомиться с ним. Хулигана задержали, а женщине оказали медицинскую помощь.

До этого житель Челябинска напал на проходившую мимо 71-летнюю пенсионерку и избил ее.

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    Анна Щербакова
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