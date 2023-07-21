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09:17, 21 июля 2023Экономика

Средний лимит по кредитным картам в России рекордно вырос

«Скоринг Бюро»: cредний лимит по кредиткам в России вырос до рекордных 97,8 тысячи рублей

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В июне средняя сумма, на которую оформляли кредитные карты в России, выросла до рекордных 97,8 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на «Скоринг Бюро» сообщает РБК.

За первый месяц лета кредитные организации одобрили россиянам 2,15 миллиона кредитных карт на 210,6 миллиарда рублей. Этот показатель — абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. За месяц кредиток выдали на 2,8 процента больше в денежном выражении, при этом на 1,5 процента меньше — в количественном. Изменения связаны с ростом среднего лимита по одобренным кредиткам. За месяц средний чек в сегменте кредитных карт вырос на 4,4 процента, а за полугодие — на 12,2 процента, до 10,6 тысячи рублей. При этом за 2022 год показатель увеличился на 8,8 процента.

Банки стали расширять лимиты по кредиткам из-за растущей инфляции, объяснил гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин. Вместе с ростом цен увеличиваются номинальные доходы населения, из которых оплачивается задолженность по кредитам и картам. «Инфляция "драйвит" спрос на более высокие лимиты, а рост номинальных доходов позволяет банкам их одобрять, а потребителям — обслуживать», — добавил эксперт. При этом одобренный банком лимит не означает, что клиент использует его полностью.

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По мнению управляющего директора «Эксперт РА» Юрия Беликова, в стране мог наступить пик выдач кредитных карт. По его словам, кредитки удобнее для банков в условиях ожидания пересмотра ключевой ставки и возможного увеличения потерь по кредитному риску в рознице. В отличие от кредитов наличными, одобренная сумма по которым выбирается сразу, банк может менять лимиты по выданным кредиткам в одностороннем порядке, напомнил эксперт.

По итогам мая общий объем просроченной задолженности россиян вырос до 225 миллиардов рублей, достигнув 12 процентов от портфеля. Это рекордная сумма, которую задолжали граждане. При этом объем просроченной задолженности за май увеличился более чем на девять процентов, впервые с начала года обогнав по темпам роста портфель сегмента.

Для того чтобы защитить права заемщиков, а также снизить риск невозврата денег для кредитора, в России предложили закрепить за гражданами возможность получить кредитные каникулы. Условием для предоставления отсрочки по потребительскому или автокредиту может стать снижение дохода на 30 процентов. Во время отсрочки не будут начисляться пени за неуплату, а сами каникулы не скажутся на кредитной истории.

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    Вячеслав Агапов
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