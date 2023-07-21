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09:46, 21 июля 2023Интернет и СМИ

Известный российский телеведущий назвал удивившую его гостью шоу

Ведущий «Сессии» Дибров заявил, что больше всех из гостей шоу его удивила Инстасамка

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Известный российский телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, кто из гостей шоу «Сессия» удивил его больше всех. Его слова приводит StarHit.

Отвечая на вопрос о том, кто из гостей «Сессии» больше всех удивил его своими откровениями, Дибров заявил, что это была рэперша Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева). «Много лет Даша создавала свой весьма эксцентричный, вызывающий образ, и у нее это отлично получалось. Более того, у этого образа нашлись миллионы последовательниц», — заметил он.

Телеведущий признался, что пришел в изумление, когда увидел, как Зотеева общается со своим мужем и продюсером Олегом вне камер. «На съемочной площадке я увидел беззаветно любящих друг друга людей, то и дело украдкой обнимающихся, когда на них не смотрит камера», — объяснил Дибров. Он назвал мужа рэперши образованным и талантливым человеком и добавил, что Олег помогает жене создавать песни и образ на сцене.

Шоу «Сессия» выходит на сервисе «VK Видео» с июня. В эфире передачи Дибров беседует со звездными гостями и разбирает их психологические проблемы.

До этого Дибров был ведущим интеллектуального шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. Он вел телеигру на протяжении 14 лет. В феврале 2022 года программа временно перестала выходить из-за изменения сетки вещания телеканала. По возвращении передачи в эфир в апреле 2023 года новой ведущей проекта стала певица Юлианна Караулова.

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    Олег Давыдов
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