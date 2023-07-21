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09:37, 21 июля 2023Ценности

Алеся Кафельникова поделилась снимком в откровенном образе

Российская модель Алеся Кафельникова поделилась снимком в приспущенной облегающей юбке

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская модель Алеся Кафельникова поделилась снимком в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя манекенщица выложила черно-белое фото в сторис, на котором она запечатлела себя позирующей перед зеркалом. Для съемки девушка примерила облегающую укороченную кофту с открытым плечом и юбку с поясом чуть выше талии. При этом ее внешний вид дополняют цепь с подвеской в виде креста, кольцо и небольшие серьги.

На размещенном кадре видно, что знаменитость приспустила низ своего наряда.

В мае Кафельникова снялась в откровенных образах для модного бренда Etam. Она предстала перед камерой в раздельном купальнике зеленого цвета, состоящем из бюстгальтера с золотистой застежкой посередине и плавок на высокой посадке.

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    Карина Черных
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