Меган Фокс прошлась по улице в прозрачном топе без бюстгальтера

Папарацци засняли актрису Меган Фокс в прозрачном топе без бюстгальтера

Актриса Меган Фокс прошлась по улице с избранником, рэпером Machine Gun Kelly, в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует PageSix.

Папарацци засняли 37-летнюю знаменитость на свидании в Калифорнии в черном прозрачном топе на тонких бретелях и мини-юбке. При этом на размещенных кадрах видно, что звезда отказалась от бюстгальтера. Свой образ она дополнила босоножками на высоком каблуке и платформе, черной лаковой сумкой и накинутым на руку пиджаком.

Кроме того, актриса распустила длинные волосы, завитые в легкие локоны. В свою очередь партнер Фокс примерил светлые джинсы прямого кроя, серую водолазку и яркую бейсболку.

Ранее в июле Меган Фокс снялась в сетчатом платье без белья. 3везда разместила серию снимков, на которых предстала в длинном черном платье из сетки, демонстрируя обнаженное тело. На размещенных фото видно, что Фокс решила не надевать под наряд нижнее белье, показывая пышную грудь и ягодицы.

