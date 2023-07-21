Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:14, 21 июля 2023Ценности

Меган Фокс прошлась по улице в прозрачном топе без бюстгальтера

Папарацци засняли актрису Меган Фокс в прозрачном топе без бюстгальтера

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Актриса Меган Фокс прошлась по улице с избранником, рэпером Machine Gun Kelly, в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует PageSix.

Папарацци засняли 37-летнюю знаменитость на свидании в Калифорнии в черном прозрачном топе на тонких бретелях и мини-юбке. При этом на размещенных кадрах видно, что звезда отказалась от бюстгальтера. Свой образ она дополнила босоножками на высоком каблуке и платформе, черной лаковой сумкой и накинутым на руку пиджаком.

Кроме того, актриса распустила длинные волосы, завитые в легкие локоны. В свою очередь партнер Фокс примерил светлые джинсы прямого кроя, серую водолазку и яркую бейсболку.

Ранее в июле Меган Фокс снялась в сетчатом платье без белья. 3везда разместила серию снимков, на которых предстала в длинном черном платье из сетки, демонстрируя обнаженное тело. На размещенных фото видно, что Фокс решила не надевать под наряд нижнее белье, показывая пышную грудь и ягодицы.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Стрелкова отправили под арест

    Китайский чат-бот предсказал дефолт в США

    Алиев допустил восстановление контактов России и США в Азербайджане

    Дачникам предложили бороться со слизнями с помощью чеснока

    52-летняя ведущая показала фигуру на фото в бикини и восхитила подписчиков

    Белла Хадид взяла отпуск из-за обострения болезни Лайма

    Крупный пожар на российском складе макулатуры локализовали

    Найденная мужчиной ценнейшая амбра оказалась содержимым канализации

    Участник популярного шоу на ТНТ назвал главное заблуждение о стендап-комиках

    В полях под Тулой нашли ловушки из заточенной арматуры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости