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12:37, 21 июля 2023Россия

В российском регионе зарегистрировали случаи лихорадки Западного Нила

В Ростовской области зарегистрировали два случая лихорадки Западного Нила

Фото: Nechaevkon / Shutterstock / Fotodom

В Ростовской области зарегистрировали два случая лихорадки Западного Нила. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Эпидемиологи допустили, что большую роль сыграли жаркий климат и подтопления в российском регионе — в такой среде комары-переносчики сразу активизируются и нападают.

Медики попросили граждан быть аккуратными возле водоемов и при первых симптомах после укуса насекомого, среди которых отмечены температура, озноб и понижение аппетита, обращаться в больницу.

В управлении Роспотребнадзора пояснили, что у жителей Волгодонска, Таганрога и Неклиновского района обнаружили антитела к этой лихорадке.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института Российского университета дружбы народов (РУДН) Оксана Гизингер рассказала, что инфекцию сложно диагностировать, поскольку болезнь часто протекает бессимптомно или с признаками ОРВИ.

Она подчеркнула, что пожилые и люди со слабым иммунитетом больше остальных подвержены тяжелому течению этой лихорадки.

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    Анна Щербакова
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