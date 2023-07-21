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03:56, 21 июля 2023Экономика

Аналитик объяснил резкий рост цен на бензин в России

Аналитик Баженов объяснил рост цены на бензин в России аналогами и подорожанием нефти

Фото: Unsplash

Руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов рассказал, почему цены на бензин в России растут по максимальной планке. Об этом он высказался в беседе с Ura.ru.

Баженов объяснил резкий рост цен на бензин появлением экспортных аналогов и подорожанием нефти, а также нефтепродуктов. По его словам, ситуация вернулась к позициям, которые наблюдались до 2022 года. На стоимость топлива также повлияло ослабление курса рубля.

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Эксперт предположил, что подобных скачков цен получится избежать, если отменить топливный демпфер. Этот механизм не работает по задуманным правилам, поэтому его постоянно пересматривают. По мнению аналитика, с помощью демпфера «очень легко манипулировать ценой и говорить регуляторам, что они ничего не могут сделать».

«Если мы хотим этот вопрос решить, то нужно демпфер отменять, повышать нормативы объемов через биржу и давать возможность нефтяным компаниям получать скидку, если они делают поставку через биржу. Это что-то поменяет», — заключил Баженов.

20 июля цены на бензин в России обновили максимум 11-й день подряд. Биржевая стоимость на топливо премиальной марки АИ-95 превысила 69 тысяч рублей за тонну.

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    Марина Совина
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