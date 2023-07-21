Аналитик объяснил резкий рост цен на бензин в России

Аналитик Баженов объяснил рост цены на бензин в России аналогами и подорожанием нефти

Руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов рассказал, почему цены на бензин в России растут по максимальной планке. Об этом он высказался в беседе с Ura.ru.

Баженов объяснил резкий рост цен на бензин появлением экспортных аналогов и подорожанием нефти, а также нефтепродуктов. По его словам, ситуация вернулась к позициям, которые наблюдались до 2022 года. На стоимость топлива также повлияло ослабление курса рубля.

Эксперт предположил, что подобных скачков цен получится избежать, если отменить топливный демпфер. Этот механизм не работает по задуманным правилам, поэтому его постоянно пересматривают. По мнению аналитика, с помощью демпфера «очень легко манипулировать ценой и говорить регуляторам, что они ничего не могут сделать».

«Если мы хотим этот вопрос решить, то нужно демпфер отменять, повышать нормативы объемов через биржу и давать возможность нефтяным компаниям получать скидку, если они делают поставку через биржу. Это что-то поменяет», — заключил Баженов.

20 июля цены на бензин в России обновили максимум 11-й день подряд. Биржевая стоимость на топливо премиальной марки АИ-95 превысила 69 тысяч рублей за тонну.