Россия объяснилась перед Китаем за взрывы у генконсульства КНР в Одессе

МИД дал пояснения посольству КНР в Москве по взрывам у генконсульства Китая в Одессе

МИД России предоставил пояснения посольству Китая в Москве по взрывам, произошедшим у генконсульства КНР в Одессе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«МИД России предоставил Посольству КНР в Москве необходимые пояснения о ходе Специальной военной операции России. Отмечено, что все каналы коммуникации с китайскими партнерами работают бесперебойно», — отметили в МИД.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин будет поддерживать диалог со сторонами украинского конфликта и примет меры для защиты китайских граждан после сообщений о взрывах.

До этого в МИД КНР сообщили, что в генеральном консульстве Китая в Одессе ударной волной от взрыва снесло часть стен и выбило окна. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.