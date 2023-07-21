Крупный пожар на российском складе макулатуры локализовали

Спасатели локализовали пожар на складе макулатуры в Аксае Ростовской области

Спасатели локализовали крупный пожар, вспыхнувший на складе макулатуры в городе Аксае Ростовской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«В 19:36 по московскому времени локализация на площади 2500 квадратных метров», — сказано в сообщении.

На борьбу с огнем прибыли 70 человек от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 56 человек — от МЧС. В тушении задействованы 40 единиц техники. В частности, на место происшествия отправили вертолет Ми-8. В 17:31 мск пожару был присвоен третий ранг.

Ранее видео пожара на складе в Ростовской области появилось в сети. На записи видно, что недалеко от места пожара находится линия электропередачи.